Сім'я була дуже дружною і красивою

У страшній дорожно-транспортній пригоді під Києвом з вини п'яного водія загинула майже вся багатодітна сім'я

Фотографія Олексія та Надії Цуркановых, а також трьох дітей, двоє з яких разом з батьками загинули в автокатастрофі в Козині минулої неділі, опублікували в мережі.

Друг сім'ї Велемир Бабич написав про те, що до останнього не хотів вірити в почуте у новинах.

«Прізвище загиблої сім'ї в новині не написали. Читаємо, загинула одразу дівчинка 8 років, а у них Ладушці майже 4 роки. Відганяли внутрішні підозри, пославшись на невідповідність віку дівчинки… (Пізніше) ми зрозуміли, що наші побоювання підтвердилися. Наші хороші друзі, чудова сім'я, з якими ми багато провели спільного часу в наших Сімейних таборах, хлопчаки були в багатьох наших Дитячих таборах. Всі, крім старшого сина Святослава, пішли, він у важкому, але стабільному стані», – розповів Бабич.

Таке ж фото розмістив на своїй сторінці і голова Департаменту комунікацій МВС України Артем Шевченко

«З родини Цуркановых живим залишився один старший син, хлопець Святослав Цурканов 2006 року народження», – зазначив він.

Шевченко додав, що винний у загибелі людей Антон Желепа, крім декількох судимостей, сім разів притягувався до адміністративної відповідальності за алко - і нарководіння:

«А в неділю сів за кермо чужої машини взагалі без водійського посвідчення, оскільки був позбавлений через попередню пиятику. Власниця Мерседеса говорить, що він фактично незаконно заволодів їх автомобілем. Але слідство перевірить, чи так це було насправді».

Як відомо, увечері в неділю, 12 липня, Антон Желепа, який за кермом Mercedes ML намагався обігнати червоний Mercedes Sprinter на Обухівській трасі, зачепив цей мікроавтобус і, не впоравшись з керуванням, на великій швидкості вилетів на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з Hyundai Tucson.

В останньому їхала багатодітна сім'я. Батько, мати і дівчинка загинули на місці, 10-річний хлопчик помер у лікарні, а його старший брат перебуває у важкому стані.

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