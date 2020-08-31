На карті України з'явився ще один "рудий ліс", такий же, як був у Чорнобилі після вибуху на ЧАЕС

Тільки цього разу він розташований не в центрі України, а на сході, де вирувала найсильніша за всі роки незалежності лісова пожежа, що почалася ще вдень 6 липня поблизу села Осколонівка на території Борівського і Охтирського лісництва.

Її наслідки показав у своєму відеоблозі журналіст Денис Казанський. Щоб подивитися відео, доскрольте сторінку вниз.

За словами Казанського, точна причина масштабної катастрофи не встановлена досі. Можливо, пожежі спровокував підпал сміття або сухої трави, як це траплялося в різних куточках України.

"Так чи інакше, наслідки цієї біди колосальні. І люди, які живуть тут, будуть розсьорбувати їх ще десятиліттями", - підкреслив автор.

Від пожежі постраждала не тільки природа: горіли цілі села. У вогні загинули семеро людей, без даху над головою залишилися жителі десятків знищених будинків в Новоайдарському районі. Найбільше збитку стихія принесла в село Смоляниново.

Відразу після пожежі влада обіцяла виплатити компенсацію постраждалим, проте гроші отримали далеко не всі.

За словами місцевих жителів, вони не очікували, що вогонь зачепить село, проте вітер розвернувся в цей бік, і "червоний півень" свою чорну справу. Пожежників довелося чекати довго. Один із селян розповів, що люди обривали телефони в МНС, але там переконували, що все під контролем. Коли ж нагнали пожежних машин з усієї України, у багатьох людей уже згоріли будинки.

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