У "ДНР" поповзли тривожні чутки про те, що скоро Росія перестане годувати "молоді республіки"

Припинення фінансування "Л/ДНР", за словами російських кураторів, вже обговорюється в Москві, і його мають намір припинити з 1 січня наступного року, передає телеграм-канал "Вільнодумець".

Відзначається, що останнім часом РФ і так урізала грошову підтримку окупованих територій, проте в Кремлі серйозно задумалися про те, щоб перевести їх на самофінансування. Гроші від РФ отримуватимуть тільки російські військові і, можливо, платитимуть пенсії. У крайньому випадку, зазначає автор, це має бути варіант фінансування за принципом Придністров'я. Однак поки що питання остаточно не вирішене.

Однак такі чутки чимало насторожили ватажка "ДНР" Дениса Пушиліна, який відмовляється вірити в подібний розвиток подій. Він вже заявив, що якщо Росія скасує фінансування, то "республіка" на своїх ресурсах просто не виживе.

За словами бойовика, все це "скидається на кидалово". Однак він намагається з'ясувати деталі, в тому числі, і через оточення екс-президента-втікача Віктора Януковича.

Раніше ми писали про те, що Пушилін змушений був в терміновому порядку згладжувати скандал, який спровокував своєю заявою спікер "військового командування" Едуард Басурін. Бойовик заявив, що "ДНР" нічого не винна російським найманцям і місцевим "ополченцям", які воювали в першій хвилі проти України.

Ватажок "ДНР" поспішив запевнити, що всі, хто воював, не будуть забуті.

Нагадаємо, ватажок "ДНР" Пушилін видав плани для "перемоги" над Україною.

Як повідомляла Politeka, ватажок "ДНР" Пушилін вибухнув погрозами у бік Зеленського.

Також Politeka писала, що бойовики "ДНР" побудували військову базу прямо біля школи, фото.