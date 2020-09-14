Колишній народний депутат Юрій Береза постраждав від рук злодія, який украв чотирьох гусей

Про інцидент, що стався в П'ятихатському районі Дніпропетровської області, овідомляє сайт "Дніпро оперативний".

За інформацією ресурсу, до колишнього нардепа від "Народного фронту", радника голови Національної поліції, полковника поліції Юрія Берези звернувся місцевий житель і розповів, що невідомий чоловік, який пересувався на чорному авто, вкрав у нього чотирьох гусей.

Береза взявся допомогти в пошуках зниклих птахів, і вже незабаром на березі Макортівського водосховища в селі Чумаки чоловіки помітили чорний автомобіль Mazda-3. Тут же знаходився і власник іномарки.

З'ясувалося, що всі чотири тушки гусей лежали в багажнику машини.

Між підозрюваним у крадіжці і Березою виникла словесна перепалка, в результаті якої власник іномарки вдарив екс-нардепа кулаком у ніс. Пізніше у нього діагностували забій кісток носа.

Поліція не обрала запобіжного заходу для водія Mazda, а в Нацполіції заявили, що інформація про подію знаходиться у них на контролі.

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