Авіакатастрофа "АН-26" під Харковом сталася через затримку посадки

Як передає Politeka.net, таке припущення зробив голова Харківської ОДА Олексій Кучер в ефірі передачі "Свобода слова Савіка Шустера"(щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця)

За його словами, був даний пріоритет в посадці іншому літаку, на борту якого перебував син командувача Повітряними силами ЗСУ Сергія Дроздов.

"Ви сказали з приводу свого сина, який знаходився на другому борту. Це те, про що я говорю, що пріоритет посадки був даний другому борту, (який - ред.) був справний. Ви це підтвердили, я собі ніколи не дозволяв публічно до цієї розмови озвучувати цю історію, хоча я знав про все. При цьому було відомо на момент посадки першого борту, що другий несправний", - зазначив Кучер.

Зі свого боку, Дроздов застеріг голову ОДА від поспішних висновків і підкреслив, що не впливає на керівника польотів.

"Літак, який знаходився на посадці на віддалі 4 км і другий, який знаходився на траверзі, і ще повинен пролетіти по прямій близько 6 км, щоб виконати розворот і зайти на посадку, то, будь ласка, порахуйте, розберіться, а потім звинувачуйте керівника польотів. Ніякої вказівки керівнику польотів я не робив", - заявив Дроздов.

Нагадаємо, Україну сколихнула страшна трагедія, яка сталася 25 вересня на Харківщині. Під час планового навчального польоту впав і розбився літак.

Сталося це недалеко від військового аеропорту біля міста Чугуїв. В авіакатастрофі загинули 26 людей — курсанти Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба та екіпаж літака.

В живих залишився тільки один курсант.

Нагадаємо, курсант, який дивом вижив вразив зізнанням про те, що сталося на борту Ан-26.

Як повідомляла Politeka, мати курсанта, який вижив у катастрофі Ан-26, просить про допомогу для сина.