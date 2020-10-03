Авіакатастрофа "АН-26" під Харковом сталася через затримку посадки
Як передає Politeka.net, таке припущення зробив голова Харківської ОДА Олексій Кучер в ефірі передачі "Свобода слова Савіка Шустера"(щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця)
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За його словами, був даний пріоритет в посадці іншому літаку, на борту якого перебував син командувача Повітряними силами ЗСУ Сергія Дроздов.
"Ви сказали з приводу свого сина, який знаходився на другому борту. Це те, про що я говорю, що пріоритет посадки був даний другому борту, (який - ред.) був справний. Ви це підтвердили, я собі ніколи не дозволяв публічно до цієї розмови озвучувати цю історію, хоча я знав про все. При цьому було відомо на момент посадки першого борту, що другий несправний", - зазначив Кучер.
Зі свого боку, Дроздов застеріг голову ОДА від поспішних висновків і підкреслив, що не впливає на керівника польотів.
"Літак, який знаходився на посадці на віддалі 4 км і другий, який знаходився на траверзі, і ще повинен пролетіти по прямій близько 6 км, щоб виконати розворот і зайти на посадку, то, будь ласка, порахуйте, розберіться, а потім звинувачуйте керівника польотів. Ніякої вказівки керівнику польотів я не робив", - заявив Дроздов.
Нагадаємо, Україну сколихнула страшна трагедія, яка сталася 25 вересня на Харківщині. Під час планового навчального польоту впав і розбився літак.
Сталося це недалеко від військового аеропорту біля міста Чугуїв. В авіакатастрофі загинули 26 людей — курсанти Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба та екіпаж літака.
В живих залишився тільки один курсант.
Нагадаємо, курсант, який дивом вижив вразив зізнанням про те, що сталося на борту Ан-26.
Як повідомляла Politeka, мати курсанта, який вижив у катастрофі Ан-26, просить про допомогу для сина.