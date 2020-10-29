Бойовик, який на окупованих територіях був одним із командирів підрозділів "ЛНР", переїхав до Києва

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу СБУ.

Так, у Києві було викрито учасника незаконних збройних формувань терористичної організації "ЛНР", який брав участь у бойових діях проти українських військових.

Слідчі СБУ повідомили, що уродженець міста Стаханов Луганської області у 2014 році приєднався до так званої "народної міліції ЛНР". Ватажки призначили його заступником командира одного із підрозділів бойовиків. Уродженець Стаханова мав вищу інженерну освіту, тож виконував в ОРДЛО завдання із забезпечення ремонту бронетанкової та військової автомобільної техніки терористів.





Прибувши на підконтрольну українській владі територію, бойовик оселився в орендованому помешканні у Києві та влаштувався на роботу в одну із комерційних структур, що займається наданням телекомунікаційних послуг. При цьому бойовик використовував підставні документи.

Під час обшуків було виявлено банківські картки, мобільні телефони і комп’ютерну техніку із доказами участі чоловіка у складі незаконних збройних формувань.

Також зараз СБУ займається перевіркою інформації щодо можливого незаконного втручання і використання фігурантом бази даних клієнтів оператора телекомунікаційних послуг.

Бойовика взяли під варту.

Нагадаємо, бойовики "ЛНР" та "ДНР" по п'яні несуть колосальні втрати на Донбасі, ватажки втратили контроль.

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