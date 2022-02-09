"Стрілець з Дніпра" повідав, що саме підштовхнуло його до скоєння резонансного злочину
Про те, чому негативний емоційний стан все ж "накрив" молоду людину практично відразу перед розстрілом своїх товаришів по службі, в ексклюзивному відеоролику, опублікованому на YouTube-каналі "
Зокрема, за словами затриманого винуватця масового розстрілу, він відчував себе просто таки жахливо, і це відбилося, в тому числі й на настрої: Рябчук більше не міг терпіти несправедливість, і з цієї причини його й охопила надзвичайна злість. Обвинувачений кілька разів підкреслив, що всього лише "втомився терпіти" тиск жорстокої навколишньої дійсності.
Втім, є і непрямі причини, які посприяли трагедії на "Південмаші": за словами першого заступника голови Міністерства внутрішніх справ України, Євгена Єніна, розслідування підтвердило позастатутні відносини між військовими(після проведення анкетування особового складу), а також недотримання правил доступу в збройову кімнату - зброю фактично можна було взяти вільно, без будь-якого контролю.
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Нагадаємо - вночі четверга, 27-го січня, 20-річний Артемій Рябчук, який перебуває на строковій службі, розстріляв з автоматичної зброї 10 осіб: 5 людей загинули на місці, а ще стільки ж - направлені на госпіталізацію. На цей момент підозрюваний Рябчук знаходиться в слідчому ізоляторі.
До слова, до цього на "Politeka" писали про те, що СБУ затримало "заробітчанина", який передавав інформацію про обороноздатність України в спецслужби РФ.
Також раніше ми інформували про те, що сімейна вечеря в Тернопільській області закінчилася трагедією - з одним із синів всього лише не поділилися м'ясом.
А до цього наш портал повідомляли про те, що поліціянти затримали молодика, який тероризував дівчат у Дніпропетровській області.