Генпрокурор України Ірина Венедиктова повідомила про потрапляння уламків в одне з приміщень дитбудинку в Київській області - стали відомі подробиці.

Ірина Венедиктова повідомила про потрапляння уламків, ймовірно, від систем залпового вогню "Град" в одне з приміщень дитячого будинку. Про це генпрокурор передає на своїй сторінці у Фейсбук.

Подія сталася в місті Ворзель в Київській області. Раніше в приміщенні перебували 50 дітей. В результаті протиправних дій, на щастя, ніхто не постраждав, бо діти й персонал дитбудинку знаходилися в інших приміщеннях.

Дітей не евакуювали з дитбудинку зараз, на території дитячого будинку немає ні бомбосховища, ні підвальних приміщень. Щодо втручання прокуратури вживаються заходи щодо їх евакуації.

Зазначимо, очевидець передає, що в результаті загорівся магазин "Брусилівські ковбаси", частина корпусу стирчить з даху будинку. А саме поруч, через вулицю, і знаходиться найбільший в Україні дитбудинок.

Зазначимо, Росія вторглася на територію України 24 лютого. Наразі тривають обстріли по всій території країни. У Києві помічена ворожа техніка, чути вибухи і постріли з усіх боків.

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