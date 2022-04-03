Жителька Маріуполя, навіть ховаючись від російських бомб у Маріупольській камерній філармонії, виправдовувала дії РФ.

Як повідомляє Донецька обласна прокуратура, під час евакуації вона просила загарбників швидше "звільнити" місто – жінку арештовано.

За даними слідства, у березні 2022 року 43-річна жінка, ховаючись від ворожих обстрілів разом з іншими маріупольцями у приміщенні Маріупольської камерної філармонії, із власних ідеологічних міркувань неодноразово виправдовувала дії окупантів.

У подальшому, під час евакуації з Маріуполя, підозрювана, перебуваючи на російському блокпосту, прославляла загарбників та просила їх "скоріше звільнити місто".

Мешканку Маріуполя підозрюють у запереченні, вчиненому повторно виправдовуванні та визнанні правомірною збройної агресії росії проти України, розпочатої у 2014 році, а також глорифікації представників збройних формувань російської федерації.

Прокуратура застосувала до громадянки запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 992 000 грн.

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