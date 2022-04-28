У росії, на Кустанайській вулиці в Москві, сьогодні вночі лунали вибухи. Крім того, на заході Москви горіла чотириповерхова будівля. Про це повідомляють ЗМІ країни-агресора і численні Телеграм-канали.
"Намедитували, вогонь дійшов до Московії... Гори-гори ясно, щоб не згасло!", - йдеться в повідомленні одного з Телеграм-каналів.
Так, на Кустанайській вулиці згоріли сім автомобілів. Згорілі машини були припарковані біля житлового будинку. Пожежа поширилася на площі 40 квадратних метрів, в результаті інциденту ніхто не постраждав. Чи мали ці автомобілі відношення до силовиків поки-невідомо.
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Що стосується заходу Москви, то там сталася пожежа в чотириповерховій споруджуваній будівлі. Попередня площа - 40 квадратних метрів. Як повідомили в московському главку МНС, інформації про постраждалих немає.
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