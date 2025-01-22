Так, окупанти ввечері 21 січня вдарили "Шахедом" по приватному сектору, пошкоджено декілька будинків.

Про це повідомив у Telegram-каналі в.о. міського голови Сум Артем Кобзарь.

"Шановні сумчани, знову приліт "Шахеду" по приватному сектору", - повідомив Кобзар.

Він додав, що в результаті удару пошкоджено декілька будинків, вибито вікна та пробита стіна.

На місці працювали всі оперативні служби, рятувальники займались ліквідацією пожежі.

Також відомо, що у вівторок ввечері, 21 січня, рф атакувала Миколаїв дронами, через обстріл атаки є руйнування, виникли пожежі, є пострадалі.

Про це повідомляють у Telegram ДСНС України.

"Частково зруйновано мансардний поверх багатоквартирного будинку. Пожежу в квартирі на шостому поверсі, яка охопила площу 100 квадратних метрів, ліквідовано. З будинку евакуювали 200 людей, наразі всі повернулися у свої оселі", - йдеться у повідомленні.

У ДСНС повідомили, що вибухова хвиля вибила вікна у чотирьох багатоквартирних і одному приватному житловому будинку.

Пошкоджено декілька одиниць електротранспорту та транспорт.

У результаті ворожої атаки постраждали двоє людей, 74-річну жінку госпіталізували до лікарні, у чоловіка гостра реакція на стрес, йому надали першу допомогу, від госпіталізації він відмовився.

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