День Конституції України 28 червня – одне з основних державних свят, про які не можна забувати.
Politeka.net підібрала найкращі привітання з Днем Конституції України у віршах і прозі для того, щоб ви могли привітати своїх колег, рідних і знайомих.
Коли і як з'явилося свято: День Конституції України 28 червня
28 червня 1996 року депутати Верховної Ради після довгих суперечок змогли прийти до спільної думки і прийняти головний закон України. В ту доленосну ніч за проект Конституції підтримали 315 парламентарів. У ньому прописані основні права, свободи, національні символи та вимоги щодо мови. Так Україна стала сучасною правовою і демократичною державою.
Головний закон країни – Конституція – визнає найвищою цінністю людину, її життя, гідність і честь ставляться понад усе. Всі норми і закони повинні підкорятися цьому головному принципу. Дотримання Конституції гарантує суверенність та цілісність нашої держави, захист прав усіх її громадян, розвиток незалежної і сильної України.
Вітаємо читачів з національним святом – Днем Конституції України!
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Привітання з Днем Конституції України 28 червня у віршах
Як не дивно, у цього свята в Україні досі немає особливих традицій. Звичайно, щорічно проводяться спеціальні заходи, але нічого унікального не придумали. Найпростіше й найважливіше в цей день – привітати своїх співгромадян з тим, що вони живуть у правовій державі. Привітання віршами завжди залишає приємний осад і додає урочистості будь-якого моменту. Пропонуємо святкові вірші для близьких російською та українською мовами.
Украина наша отмечает
День Конституции сейчас.
И я вам от души желаю,
Чтобы сбывалось все у вас!
Пусть дети в мире возрастают,
И станут гордостью страны!
Пусть Украину прославляют
Все её дочки и сыны.
***
Есть в июне знаменательная дата,
Отмечаем мы ее торжественно всегда,
Чтоб процветала Украина сегодня, а не когда-то,
Изучать законы мы должны всегда.
С прекрасным праздником Вас поздравляю,
Крепкого здоровья от души желаю,
Дай Бог Вам счастья, здоровья и добра,
Чтоб жизнь была, как полная река.
***
Когда-то Основной закон
Был в Украине учрежден.
С тех пор, про это каждый знает,
Права он граждан охраняет,
Спокойны люди быть должны –
Законом все защищены.
Тому закону, что достойно
Нам позволяет жить спокойно!
***
У День Конституції хочу
Вам побажати достатку,
Щоб доля піддавалась охоче,
Щоб усі справи йшли гладко,
Звичайно, Батьківщину плекати –
Бути сміливим життєлюбом,
Закони держави шанувати,
І жити вам буде любо!
***
Якщо є українцем Ти,
Але подався у інші світи —
Благослови Тебе Боже,
Та мову й культуру свою зберегти
Держава Тобі допоможе.
Не зупиняйся в своїй еволюції,
З Днем тебе Конституції!
***
Я – українець. Є у мене право
На рідну мову й на свою державу,
На гордий прапор золотисто-синій,
На щастя жити у такій країні.
Я – українець. І моє це право
Любити землю горду й величаву,
Та дух свободи набирати в груди.
Я – українець. Був ним, є, і буду!
Красиві листівки на День Конституції України 28 червня
Листівка - традиційний спосіб привітати людину у всіх країнах світу. Гарна картинка наочно покаже суть події, а особисті побажання можна дописати окремо. Пропонуємо святкові картинки і листівки для друзів і близьких до Дня Конституції:
Джерело фото: inlviv.in.ua
Джерело фото: luhanska.land.gov.ua
Джерело фото: segodnya.ua
Джерело фото: hochu.ua
Джерело фото: klike.net
Урочисті привітання з Днем Конституції України в прозі
Часом найкраще привітати людину своїми словами, без зайвої лірики. Проза допоможе приємно здивувати колег і знайомих. Це можуть бути офіційні або просто гарні поздоровлення. Пропонуємо кілька варіантів:
Вітаю вас із Днем Конституції України! Нехай ідеали демократії, які проголошені в основному законі, завжди втілюються в життя, а прагнення їх дотримуватися запанує в серці кожного громадянина нашої країни. Давайте разом створювати процвітаючу європейську Україну з упевненістю у світлому майбутньому.
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Сьогодні - День Конституції! 14 років тому Україна остаточно позбулася радянських правил і почала свій власний незалежний шлях з новим Законом. Вітаю з цією пам'ятною датою, бажаю, щоб Україна з року в рік викликала у вашому серці тільки гордість і повагу.
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Конституція — гарантія прав і свобод всіх українців, суверенності та недоторканності кордонів нашої великої держави. Нехай в Україні завжди буде справедливість, а кожен громадянин почне чесно дотримуватися Закон заради добробуту наших нащадків.
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Вітаю з великим українським святом — Днем Конституції! Від усієї душі бажаю невід'ємних прав, гарантованих свобод, бадьорості духу та впевненості у завтрашньому дні на теренах рідної країни. Будемо разом будувати демократичне громадянське суспільство. Слава Україні!
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З Днем Конституції України! У цей день хочу побажати вам та усім жителям нашої країни, щоб закон завжди допомагав знайти вихід із складних ситуацій і досягти успіху в будь-яких справах. Нехай українцям завжди буде комфортно жити і ростити дітей в рідній державі.
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