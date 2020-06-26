День Конституції України 28 червня – одне з основних державних свят, про які не можна забувати.

Politeka.net підібрала найкращі привітання з Днем Конституції України у віршах і прозі для того, щоб ви могли привітати своїх колег, рідних і знайомих.

Коли і як з'явилося свято: День Конституції України 28 червня

28 червня 1996 року депутати Верховної Ради після довгих суперечок змогли прийти до спільної думки і прийняти головний закон України. В ту доленосну ніч за проект Конституції підтримали 315 парламентарів. У ньому прописані основні права, свободи, національні символи та вимоги щодо мови. Так Україна стала сучасною правовою і демократичною державою.

Головний закон країни – Конституція – визнає найвищою цінністю людину, її життя, гідність і честь ставляться понад усе. Всі норми і закони повинні підкорятися цьому головному принципу. Дотримання Конституції гарантує суверенність та цілісність нашої держави, захист прав усіх її громадян, розвиток незалежної і сильної України.

Вітаємо читачів з національним святом – Днем Конституції України!

Привітання з Днем Конституції України 28 червня у віршах

Як не дивно, у цього свята в Україні досі немає особливих традицій. Звичайно, щорічно проводяться спеціальні заходи, але нічого унікального не придумали. Найпростіше й найважливіше в цей день – привітати своїх співгромадян з тим, що вони живуть у правовій державі. Привітання віршами завжди залишає приємний осад і додає урочистості будь-якого моменту. Пропонуємо святкові вірші для близьких російською та українською мовами.

Украина наша отмечает

День Конституции сейчас.

И я вам от души желаю,

Чтобы сбывалось все у вас!

Пусть дети в мире возрастают,

И станут гордостью страны!

Пусть Украину прославляют

Все её дочки и сыны.

***

Есть в июне знаменательная дата,

Отмечаем мы ее торжественно всегда,

Чтоб процветала Украина сегодня, а не когда-то,

Изучать законы мы должны всегда.

С прекрасным праздником Вас поздравляю,

Крепкого здоровья от души желаю,

Дай Бог Вам счастья, здоровья и добра,

Чтоб жизнь была, как полная река.

***

Когда-то Основной закон

Был в Украине учрежден.

С тех пор, про это каждый знает,

Права он граждан охраняет,

Спокойны люди быть должны –

Законом все защищены.

Тому закону, что достойно

Нам позволяет жить спокойно!



***

У День Конституції хочу

Вам побажати достатку,

Щоб доля піддавалась охоче,

Щоб усі справи йшли гладко,

Звичайно, Батьківщину плекати –

Бути сміливим життєлюбом,

Закони держави шанувати,

І жити вам буде любо!

***

Якщо є українцем Ти,

Але подався у інші світи —

Благослови Тебе Боже,

Та мову й культуру свою зберегти

Держава Тобі допоможе.

Не зупиняйся в своїй еволюції,

З Днем тебе Конституції!

***

Я – українець. Є у мене право

На рідну мову й на свою державу,

На гордий прапор золотисто-синій,

На щастя жити у такій країні.



Я – українець. І моє це право

Любити землю горду й величаву,

Та дух свободи набирати в груди.

Я – українець. Був ним, є, і буду!

Красиві листівки на День Конституції України 28 червня

Листівка - традиційний спосіб привітати людину у всіх країнах світу. Гарна картинка наочно покаже суть події, а особисті побажання можна дописати окремо. Пропонуємо святкові картинки і листівки для друзів і близьких до Дня Конституції:

Джерело фото: inlviv.in.ua

Джерело фото: luhanska.land.gov.ua

Джерело фото: segodnya.ua

Джерело фото: hochu.ua

Джерело фото: klike.net

Урочисті привітання з Днем Конституції України в прозі

Часом найкраще привітати людину своїми словами, без зайвої лірики. Проза допоможе приємно здивувати колег і знайомих. Це можуть бути офіційні або просто гарні поздоровлення. Пропонуємо кілька варіантів:

Вітаю вас із Днем Конституції України! Нехай ідеали демократії, які проголошені в основному законі, завжди втілюються в життя, а прагнення їх дотримуватися запанує в серці кожного громадянина нашої країни. Давайте разом створювати процвітаючу європейську Україну з упевненістю у світлому майбутньому.

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Сьогодні - День Конституції! 14 років тому Україна остаточно позбулася радянських правил і почала свій власний незалежний шлях з новим Законом. Вітаю з цією пам'ятною датою, бажаю, щоб Україна з року в рік викликала у вашому серці тільки гордість і повагу.

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Конституція — гарантія прав і свобод всіх українців, суверенності та недоторканності кордонів нашої великої держави. Нехай в Україні завжди буде справедливість, а кожен громадянин почне чесно дотримуватися Закон заради добробуту наших нащадків.

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Вітаю з великим українським святом — Днем Конституції! Від усієї душі бажаю невід'ємних прав, гарантованих свобод, бадьорості духу та впевненості у завтрашньому дні на теренах рідної країни. Будемо разом будувати демократичне громадянське суспільство. Слава Україні!

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З Днем Конституції України! У цей день хочу побажати вам та усім жителям нашої країни, щоб закон завжди допомагав знайти вихід із складних ситуацій і досягти успіху в будь-яких справах. Нехай українцям завжди буде комфортно жити і ростити дітей в рідній державі.

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