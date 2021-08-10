Відома співачка Мішель Андраде, у якої продюсер Потап, розповіла про подорож додому
Популярна артистка зараз не тільки співає, але і знімається в тревел-шоу "Орел і решка", передає Politeka.net. Зірка зі своїм напарником, блогером Кирилом Макашовим, побувала в декількох країнах
У новому пості в Instagram зірка оголосила про важливі зміни в житті. На фото співачка позувала в білій футболці, яку підв'язала під грудьми. Мішель блиснула плоским животом, і красивим вигином талії і стегон.
У публікації Андраде розповіла, куди збирається.
"Такою щасливою і легкою ходою скоро буду мчати додому! ❤️ Скороооо", - написала співачка.
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За чотири години публікація зібрала майже 6000 лайків і багато коментарів.
"Красуня наша, вже чекаємо з нетерпінням пісню ( mastering)", "Мімішка❤️❤️❤️", "Давай швидше вже повертайся дуже скучив найкрасивіша💝 💝 💝 💝 💝 💕", "найсвітліша і позитивна людина на всьому білому світі💕 💕 💕", "красуня Мішель❤️", - написали користувачі мережі.
Зазначимо, Мішель вже побувала в Лівані, Грузії, Туреччині, Непалі та інших країнах. Співачка дуже сподобалася глядачам своєю щирістю, тому випуски збирають сотні тисяч переглядів і багато коментарів.
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