У мережі оприлюднили список зіркових пар, які вважаються найсильнішими танцівниками нового сезону проєкту "Танці з зірками" на телеканалі "1+1".

Як пише Politeka.net, на телеканалі "1+1" 5 вересня відбулася прем’єра популярного танцювального шоу "Танці з зірками", яке транслюють кожної неділі о 21:00.

Так, глядачі вже встигли побачити 10 ефірів, а за цей час на проєкті сформувався список фаворитів. Його опублікували на офіційній сторінці "Танців з зірками" в Instagram.

"🚀 Костянтин Войтенко та Роксоляна Маланчук

🚀 Дмитро Каднай та Аліна Лі

🚀 Ольга Харлан та Дмитро Дікусар

🚀 Артур Логай та Анна Кареліна

Хто твої фаворити? Пиши у коментарях⬇️", - написали творці шоу.

Шанувальники поділилися своїми думками.

"Оля Харлан и Діма Дікусар 🔥🔥🔥", " Артур Логай і Анна Кареліна😍🔥❤️", " Артур Логай! І Анна Кареліна! ❤️❤️❤️", "Звичайно, Артур і Аня😍😍", " Артур та Аня❤️ вони прям 🔥🔥🔥", " Роксоляна і Костя найкращі!!! Повинні бути у фіналі ❤️", " Всі мої фаворити. Побачимо, як станцюють", " Каднай😍", " Реально всі🔥. Мої фаворити Артур і Аня. Ще Олександра Зарицька - 🔥🔥🔥", " Костя і Рокса найкращі!!!❤️", - написали в мережі.

Рaніше Politeka писала, що партнерка Melovin'a по "Танцях з зірками" вперше розповіла про їхню сварку: "Наговорив мені всяких слів.

Нагадаємо, що дружина судді "Танців з зірками" Влада Ями здивувала засмаглими формами під мальдівським сонцем: "Шикарний ранок".

A ще Politeka повідомляла, що сімейні мелодрами на "Танцях з зірками": Зарицька та Войтенко поділилися з Осадчою потаємним.