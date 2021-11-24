Відома співачка Настя Каменських, яка схудла перед весіллям на двадцять кілограм, розповіла про своє харчування з чоловіком Олексієм Потапенко.

Настя змогла скинути багато зайвого завдяки завзятості і тепер часто показує свої будні і як займається. Причому важливу роль в розпорядку дня у зірки і її чоловіка грає харчування.

"Ви теж думали, що у мене вдома є кухар? Спойлер: Ні, я готую вдома сама. Це може бути одна або дві страви, якщо дозволяє час і робочий графік, різні проекти тощо. Але кухаря у нас правда немає» - висловилася Настя.

Нещодавно Каменських помічала, що вона завжди снідає, щоб наповнитися енергією:

"Вранці я завжди їм щільно і збалансовано я зазвичай снідаю гранолою з козячим йогуртом без наповнювача або вівсянкою на воді з тертим яблучком і горіхами». Також співачка розповідала, що не їсть під час перегляду фільму, серіалу або під час читання. Також співачка не тримає вдома цукерки, тільки фрукти, ягоди і горіхи. Так немає спокуси з'їсти щось шкідливе.

Також Настя розповіла про те, як пройшли її вихідні на світському вечорі:

"Як же насичено вчора пройшли зйомки вечора прем'єр з @kosadcha🔥 А це означає, що незабаром ви побачите відразу дві live прем'єри! В одній з них я запрошу вас на віртуальний сеанс у фантастичний світ жіночої підсвідомості. Номер вийшов дуже барвистим і яскравим. А другий-дуже ліричний, камерний і чуттєвий. Про любов і пристрасть, яка може спалити дотла», - написала артистка.

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