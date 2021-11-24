Дружина українського ведучого "Співають всі" і "Маска" Володимира Остапчука, Христина Горняк, розповіла, в якому образі почувається гармонійніше.
Ведучий Володимир Остапчук і нотаріус Христина Горняк одружилися минулого року, передає Politeka.net. Зараз подружжя будує будинок в елітному селищі з просторою спальнею, а також вони багато подорожують.
Нещодавно пара побувала в Ужгороді, але вже повернулася додому. У новому пості дружина Володимира Остапчука розповіла, як чоловік заглянув до неї у ванну.
"Сьогодні вранці мій чоловік зайшовши у ванну сказав: "Господи, щоранку фарбуватися - це ж як утомливо...". А я думаю, що може і втомлює, але щось в цьому є!",- поділилася вона.
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Горняк розповіла, що пишається бути жінкою, і їй подобаються жіночні образи, в яких почуваєшся богинею. Зокрема, як на фото – яскрава сукня та чоботи – увагу такий образ привертає, і настрій покращується.
А пізніше додала, що комфортний стиль «casual» все більше їй западає в душу, і в ньому теж можна бути жіночними, адже це стан душі.
За п'ять годин пост зібрав понад 3000 лайків і багато коментарів. Користувачі Мережі зробили масу компліментів Христині Горняк.
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