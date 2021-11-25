Відома співачка Надя Дорофєєва здивувала новими фотографіями в соцмережі і приголомшила шанувальників своїм зовнішнім виглядом.

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка Надя Дорофєєва, яка нещодавно здивувала шанувальників зміною кольору волосся, ставши брюнеткою, часто радує публіку яскравими публікаціями в своєму Instagram. Так, цього разу в сторіс зірка виклала кумедні кадри, на яких показала свій новий образ.

Як видно, Надя відобразила себе в цікавій локації, вона крутиться перед дзеркалом, демонструючи незвичайний наряд. Перед камерою артистка з'явилася в чорних штанях на блискавці і в темному шкіряному піджаку, під яким видно кофтинку, а завішає образ незвичайний довгий шарф, який висить на шиї. Волосся артистки зібране у високий недбалий пучок на маківці, а на обличчі легкий макіяж і грайливий вигляд.

"А це я така", - забавно підписала свою коротку сторіс Надя Дорофєєва.

Нагадаємо, Дантес позбувся зайвого одягу і показав, як чекає Дорофєєву: "Шкода я не Надя".

Як повідомляла Politeka, Дорофєєва похвалилася своїм осіннім вбранням: "З темним волоссям схожа на Білосніжку".

Також Politeka писала, що Дорофєєву розгледіли в новій героїні на шоу "Маска": "Може бути відсиланням к...".