Відома співачка Надя Дорофєєва здивувала новими фотографіями в соцмережі і приголомшила шанувальників своїм зовнішнім виглядом.
Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка Надя Дорофєєва, яка нещодавно здивувала шанувальників зміною кольору волосся, ставши брюнеткою, часто радує публіку яскравими публікаціями в своєму Instagram. Так, цього разу в сторіс зірка виклала кумедні кадри, на яких показала свій новий образ.
Як видно, Надя відобразила себе в цікавій локації, вона крутиться перед дзеркалом, демонструючи незвичайний наряд. Перед камерою артистка з'явилася в чорних штанях на блискавці і в темному шкіряному піджаку, під яким видно кофтинку, а завішає образ незвичайний довгий шарф, який висить на шиї. Волосся артистки зібране у високий недбалий пучок на маківці, а на обличчі легкий макіяж і грайливий вигляд.
"А це я така", - забавно підписала свою коротку сторіс Надя Дорофєєва.
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