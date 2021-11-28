Відома українська співачка, дружина репера та продюсера Потапа Настя Каменських станцювала популярний челендж в TikTok, зачарувавши чоловіка.
Як пише Politeka.net, відома українська виконавиця Настя Каменських, яка будує успішну сольну кар’єру під псевдонімом NK, у 2019 році вийшла заміж за репера Потапа, із яким раніше співала в дуеті.
На своїй сторінці в Instagram Потап (справжнє ім’я Олексій Потапенко) часто ділиться кумедними відеороликами, де він разом із зірками українського шоу-бізнесу танцює під свій майбутній хіт "Здраствуй опа Новый год".
Так, цього разу челендж свого чоловіка станцювала й Настя Каменських, яка зараз перебуває на гастролях у Дубаї.
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Відео співачка виклала на своїй сторінці у TikTok, а Потап перепостив його у своєму обліковому записі в Instagram.
"Моя принцеса! Настя Каменських в Дубаї!", - написав Потап.
На відео Настя з ідеальним макіяжем та укладкою була в блискучій подовженій блузі та чорних лосинах.
Шанувальникам сподобався танець співачки.
"Красотка!!!", " Красуня🔥", "Мила 😍 Челлендж чоловіка станцювала🔥 Твоя головна підтримка 🧡", " Шикарна🔥", " Геніально!", " Зачот🔥🔥🔥🔥🔥👏👏👏👏👏👏", - написали в мережі.
Рaніше Politeka писала, що Потап з Позитивом з'являться у фіналі "Танців з зірками", мережа кипить: "Та за що?".
Нагадаємо, що Каменських відразу після душу показала, якою її вранці бачить Потап: "Я особисто за салатовий".
A ще Politeka повідомляла, що Потап змусив Каменських танцювати "під його дудку", кадри потрапили в мережу: "Почалося!".