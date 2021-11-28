Автор і ведучий тревел-програми "Світ навиворіт" Дмитро Комаров разом зі своєю дружиною, моделлю Олександрою Кучеренко став гостем "Світського життя".

Так, 38-річний мандрівник розповість Каті Осадчій у новому випуску "Світського життя" про те, як будує будинок своєї мрії в Карпатах. Кумедний момент під час інтерв'ю потрапив на камери. 24-річна дружина Комарова опублікувала кадри в "сторіз" у себе в Instagram, передає Politeka.net.

Осадча згадала будівництво і протягнула мікрофон чомусь не Дмитрові, а Олександрі.

"І відразу мені чомусь мікрофон!", - вигукнула обурено дівчина, правда, всі троє потім розсміялися.

Також дружина Комарова показала фото, на якому ведучий "Світ навиворіт" опинився між двох красунь. Олександра позувала в класичному чорному платті, що цнотливо прикривало всі пікантні місця. Чого не можна сказати про Осадчу. Незважаючи на недавні пологи (в кінці серпня Катя народила третього сина), вона швидко повернула собі колишні форми, та не впускає випадку, щоб ними похвалитися.

Так, Осадча вбралася в блакитну сукню з опущеними на передпліччя об'ємними рукавами і з розрізом від стегна.

Додамо, Комаров раніше розповідав, що купив земельну ділянку в селищі Верховина в Карапатах, і має намір наступного року побудувати там котедж. За його словами, з цією місцевістю пов'язані приємні дитячі спогади.

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