На офіційній сторінці другого сезону популярного шоу "Маска" опублікували фрагмент виступу запального Джмеля, який змусив танцювати зіркових детективів.

Як пише Politeka.net, на офіційній сторінці популярного шоу "Маска", яке транслюють на телеканалі "Україна", показали частину виступу героя другого сезону Джмеля. Він заспівав відому пісню Потапа та Насті Каменських "У нас на районе" і змусив зіркових детективів танцювати. Так, Оля Полякова пустилася в танок із Дзідзьо, а Каменських танцювала з Винником. Лише Данилко залишився сидіти в кріслі, але виступ Джмеля йому також сподобався.

"Вчора ми дізнались хто приховувався під маскою запального Джмеля! Це стало здивуванням для всіх 😱 Зіркові детективи не могли всидіти на місці! Оце так качнув 😍", - написали на сторінці.

Як виявилося, у костюмі Джмеля був актор студії "Квартал 95" Степан Казанін. Це стало несподіванкою як для зіркових детективів, так і для шанувальників шоу.

Рaніше Politeka писала, що Казанін з "Квартал 95" після вильоту з шоу "Маска" засвітив незвичайну деталь: "Таке відчуття, коли...".

Нагадаємо, що Данилко з мамою Сердючки осоромилися перед Каменських на шоу "Маска": "Спасибі, Андрію Михайловичу!".

A ще Politeka повідомляла, що Полякова у відкритому вбранні ледь не засвітила зайве на сцені: "Доторкнутися...".