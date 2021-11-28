Перед грандіозним фіналом популярного розважального шоу "Танці з зірками" в соціальних мережах влаштували опитування, намагаючись з'ясувати, у якої пари найбільше шансів на перемогу.

Як повідомляє Politeka.net, 28 листопада відбудеться фінал шоу, в якому за кубок переможця змагатимуться Артур Логай та Анна Кареліна, Ольга Харлан та Дмитро Дікусар, Костянтин Войтенко та Роксоляна Маланчук.

"Фінальна битва за кубок переможця вже сьогодні о 21:00. Хто з пар стане кращою в цьому сезоні? Дізнаємося вже зовсім скоро!",- зазначили автори аккаунта.

У коментарях глядачі стали голосувати за свою улюблену пару. Найбільше відгуків залишили за пару Артура Логая і Анни Кареліної. Молодому акторові вдалося заткнути за пояс популярного хореографа Дмитра Дікусара, який також виступатиме у фіналі шоу.

"Оля і Діма, ви кращі з кращих! За вас наші голоси і серця!", "Віддайте кубок Артуру і Ані і можете закривати сезон", "Артур Логай і Анна Кареліна – однозначно кращі", "Тільки Оля і Дмитро. Їх перемога - це показник чесності і любові до танцю", «Мій самий основний критерій - жіночність. Тому я за Логая!",- пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Логай перед фіналом шоу зважився на відвертість: "Я тепер не сумніваюся...".

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