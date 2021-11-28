Головна героїня шоу "Холостячка-1" і актриса Ксенія Мішина, яку вчора розкритикували за неналежні кадри в Instagram, вирішила показати в ролику, як зазвичай робляться різні фото.

Популярна актриса продовжує дивувати мережу. Не тільки питання відносин Ксенії з її екс-коханим Олександром Еллертом хвилює мережу. Оскільки Мішина Зараз на відпочинку, багато хто цікавиться також і новим особистим життям зірки.

Тему цю сама Мішина, втім, закрила повністю і відмовляється обговорювати щось про чоловіків. Але на відпочинку артистка показує, наскільки впевнено вона відчуває себе перед камерами і як задоволена своїми формами.

Наприклад, в Сторісах Мішина продемонструвала, як виглядають постановочні кадри і на які жертви вона заради них йде. Щоб отримати ідеальний знімок на узбережжі, зірка лежала у високому прогині і вимазала обличчя в піску, поки хотіла роздобути вдалий момент. Самого фотографа і подруг повеселила ця ситуація.

"Ось як створюються фото" - сказано в підписі.

Відзначимо, під цими фото, які зробила артистка раніше, вона вирішила написати звернення. Воно було пов'язане з жорсткою критикою, яка обрушилася на Мішину після того, як вона розмістила першу порцію більш жарких знімків на відпочинку в ОАЕ.

Мішина не полінувалася і пройшлася по акаунтах цих жінок і чоловіків, але побачила закриті профілі і назвала людей закомплексованими.

"Я не буду нікого соромити і нікого вчити, просто позначу свою позицію раз і назавжди.

Ваші статеві ознаки, ваше тіло-це нормально! Вам нема чого соромитися. Тіло жінки прекрасно і це її справа як вона його демонструє і як вона їм насолоджується.

Вульгарність - це несмак, а красиві знімки тіла - мистецтво», - написала артистка.

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