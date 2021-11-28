Відома українська співачка Таїсія Повалій, яка давно живе і виступає в Росії, вирішила допомогти своєму єдиному синові Денису прославитися за кордоном.

Як повідомляє Politeka.net, в Instagram у Повалій з'явилися кадри з російського шоу "Дві зірки. Батьки і діти", де відомі артисти виступають в дуеті зі своїми дітьми. Денис Повалій разом з матір'ю вирішив взяти участь у цьому проекті, виїхавши до Росії.

Відзначимо, що шанувальники шоу високо оцінили виконання матері і сина під час останнього ефіру шоу.

"Неймовірна енергетика і сила голосу великої вокалістки. Браво, Таїсія Миколаївна!", "Таєчка, Ви, у нас вогонь, міць, сила, краса! Захоплююся завжди! Талант від Бога! Ви повинні співати на світових сценах! Хто так не думає-заздрить 100%", "Браво. Це щось нереальне! Які ви молодці! Ви найкращі! Ви зробили це шоу", - пишуть користувачі Мережі.

Відзначимо, що крім Повалій у проекті беруть участь Наташа Корольова з сином Архипом.

Нагадаємо, що Таїсія Повалій вразила моложавим виглядом: "Досконалість".

Як повідомляла Politeka, Повалій з "восковим" обличчям засвітила дорослого сина:"задоволені і щасливі".

Також Politeka писала, що Повалій вразила видом на новому фото:"змінилася з віком".