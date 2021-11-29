Відома блогер і фіналістка 11-го сезону проєкту "Холостяк" з Михайлом Заливако Юлія "Зайка" відповіла тим, хто її засуджує за допомогу тваринам.

Як передає Politeka.net, Юлія Бельченко прославилася завдяки своїй участі в проєкті 11-го сезону "Холостяк", де отримала прізвисько "Зайчик" за свій костюм, в якому прийшла на знайомство. Вона пройшла до фіналу, проте Михайло Заливако вибрав обраницею Анну Богдан.

Так, цього разу фіналістка "Холостяка" опублікувала нові сторіз на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Юлія "Зайка" показує, що їй пишуть щодо того, що вона допомагає тваринам.

"Кожен раз, коли мені приходять такі повідомлення, я задаю одне питання", - показала Юлія "Зайка".

"І в 99% випадків отримую одну і ту ж Відповідь (1% просто більше не відповідають) і це ще не все...",- поділилася фіналістка "Холостяка".

"Насправді, хочу сказати, що це помилка. Люди думають, щоб для того, щоб зробити щось хороше або комусь допомогти, необхідні гроші. Це не так, потрібно всього лише ваше бажання і трішечки часу", - висловилася Юлія "Зайка".

"Кожна людина вільна сама вибирати, як їй проводити свій час. Допомагати, не допомагати, кому допомагати та взагалі, як жити своє життя", — відповіла фіналістка "Холостяка".

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