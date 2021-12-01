Відома телеведуча Катя Осадча вразила всіх, з'явившись у фіналі "Танців з зірками" в розкішному образі і виблискуючи ідеальною фігурою.

Як повідомляє Politeka.net, відома українська телеведуча Катя Осадча поділилася у своєму Instagram яскравими кадрами зі зйомок "Танців з зірками", де у фіналі стала ведучою балкона. На знімках телезірка блищить в розкішному образі, демонструючи ідеальну фігуру через три місяці після пологів.

Як видно, для фіналу танцювального шоу Катя вибрала відповідний розкішний наряд. На ній хитромудре біле плаття з довгим шлейфом і вирізом, яке підкреслило струнку талію і довгі ноги. Волосся красуні розпущені і акуратно укладені, а на обличчі яскравий вечірній макіяж.

У підписі до публікації Осадча написала: "Яскравий і дуже емоційний фінал Танців з зірками. Радість, сльози, емоції. Переможець обраний, вітаємо @logai.arthur і @karelina.ann_ під вашими ногами паркет горів! Ви дивилися фінал, за кого вболівали?".

У коментарях до публікації шанувальники почали розхвалювати образ і фігуру Каті. Багато зіркових колег, серед яких Артур Логай, Леся Нікітюк, Надя Дорофєєва та інші, теж залишили свої коментарі і лайки, відзначаючи, що телеведуча виглядає просто чудово.

"Ну красиві ж", "І ця жінка недавно народила", "Я за ноги Каті Осадчої", "Катя, спасибі Вам за це відео. Завжди цікаво як проходять зйомки. Ви прекрасні!", "Сукня карколомна!", "Найкрасивіше плаття за весь сезон. І найкрасивіша ведуча", "Ну шикарна", "Катя, як завжди, прикрашає собою будь-який захід!", - пишуть в коментарях.

Нагадаємо, Горбунов натякнув, що чекає від Осадчої ще одну дитину: "Якось навіть дивно...".

Як повідомляла Politeka, Камінська після скандалу зі Сміюхою несподівано замінила Осадчу в "Світському житті": "Боже мій...".

Також Politeka писала, що Горбунов розцвів поруч з Осадчою в сукні з розрізом до стегна: "Це було яскраво, Катерина".