Відома співачка, солістка групи KAZKA Олександра Зарицька після шоу "Маска" розповіла про своє знайомство з Андрієм Данилком.
Як повідомляє Politeka.net, популярна співачка і солістка групи KAZKA Олександра Зарицька, яка була учасницею шоу "Маска" в образі Пальчики, в бек-шоу розповіла про своє знайомство із зірковим детективом Андрієм Данилком.
"Він просив у мене запальничку, прикол в цьому", - пожартувала Саша і розповіла історію свого знайомства з Данилко.
За її словами, Андрій вже знав її, як новий проект Юрія Нікітіна, проте вони ніколи не перетиналися. Однак, побачивши виконавця поруч зі своїм під'їздом, вона сама до нього підійшла.
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"Підійшла до нього, сказала: "Привіт, Андрію Михайловичу, я KAZKA", - розповіла Зарицька і додала, що вони довго тоді спілкувалися. "Це була наша перша зустріч", - підсумувала співачка.
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