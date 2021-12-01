Відома співачка, солістка групи KAZKA Олександра Зарицька після шоу "Маска" розповіла про своє знайомство з Андрієм Данилком.

Як повідомляє Politeka.net, популярна співачка і солістка групи KAZKA Олександра Зарицька, яка була учасницею шоу "Маска" в образі Пальчики, в бек-шоу розповіла про своє знайомство із зірковим детективом Андрієм Данилком.

"Він просив у мене запальничку, прикол в цьому", - пожартувала Саша і розповіла історію свого знайомства з Данилко.

За її словами, Андрій вже знав її, як новий проект Юрія Нікітіна, проте вони ніколи не перетиналися. Однак, побачивши виконавця поруч зі своїм під'їздом, вона сама до нього підійшла.

"Підійшла до нього, сказала: "Привіт, Андрію Михайловичу, я KAZKA", - розповіла Зарицька і додала, що вони довго тоді спілкувалися. "Це була наша перша зустріч", - підсумувала співачка.

Нагадаємо, Схудла на 20 кг Зарицька з KAZKA показала яскравий макіяж для фіналу "Танців з зірками": "Вже збираємося...".

Як повідомляла Politeka, Зарицька з "KAZKA" заявила про повернення на" Танці з зірками", з'ясувалася причина: "Буде дуже круто...".

Також Politeka писала, що Зарицька з KAZKA в образі Пальчики розпереживалася на шоу "Маска": "Стояла і боялася".