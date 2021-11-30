Відома українська співачка Оля Полякова вирішила виступати перед українцями в сміливому вбранні, який засвітила у своєму новому пості в Instagram.

Як пише Politeka.net, артистка подражнила шанувальників новим знімком.

Полякова завжди була відома завдяки своїм епатажним образам, які нерідко включають дуже відкриті наряди. Судячи з нового фото, зірка вирішила піти ще далі.

На знімку Полякова сиділа на стільці перед дзеркалом. На ній була прозора чорна кофта у великий горошок, під якою було повністю видно чорний бюстгальтер. Судячи з усього, доповнювали образ дуже короткі чорні шортики, яких практично не було видно на фото.

Полякова брутально поклала руку на пояс і схрестила ноги, дивлячись прямо в камеру.

"Буду співати так", - підписала знімок співачка.

На її пост з гумором відреагувала інша "королева епатажу" Даша Астаф'єва.

"Завжди так співаю і горя не знаю", - написала вона.

Шанувальники також не змогли пройти повз пост співачки.

"Тотал Блек", "дуже красива доросла дівчинка!", "Прям як MARUV", найкраща", "Ого-го!", "Це ж красиво! Співайте!", "Такій красуні можна і без нічого!",- пишуть люди.

Нагадаємо, зірка "Ліги сміху" наочно показав, що у нього з Поляковою після поцілунку в губи.

Як повідомляла Politeka, Полякова осоромилася дивними рухами тіла перед Винником.

Також Politeka писала, що Потапу несподівано поскаржилися на Вакарчука і Олю Полякову.