"Скажіть, що життя артиста легке, і я буду сміятися"

Популярна співачка Оля Полякова у своїх нових сторіз відверто розповіла про те, з якими труднощами стикається у своєму житті зайнятої артистки.

Як пише Politeka.net, знаменитість поділилася одкровеннями у своїх нових сторіз. Співачка записала звернення до скептиків в машині по дорозі на чергові зйомки.

На відео Полякова розповіла про те, як багато працює, що змушує її не висипатися ночами.

"Доброго ранку! Важке і непоказне життя народного артиста. Вчора об 11 вечора закінчився мій виступ. Якщо чесно, я так на ньому перенервувала, тому що пісня нова і зробили ми її за добу до виступу живим бендом...і я так перенервувала, що не спала сьогодні жодної секунди, можете собі уявити?", - розповіла артистка.

Втім, безсонна ніч не скасовує її планів на сьогоднішній день.

Як розповіла Полякова, з ранку її нафарбували і зробили укладку, відразу після чого вона вирушила на нові зйомки.

"Тому скажіть мені, що життя артиста легка, і я буду сміятися голосно. Ха-ха-ха!", - додала співачка.

Нагадаємо, Полякова знайшла новий спосіб привернути до себе увагу.

Як повідомляла Politeka, зірка "Ліги сміху" наочно показав, що у нього з Поляковою після поцілунку в губи.

Також Politeka писала, що Полякова осоромилася дивними рухами тіла перед Винником.