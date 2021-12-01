Популярна співачка Оля Полякова у своїх нових сторіз відверто розповіла про те, з якими труднощами стикається у своєму житті зайнятої артистки.
Як пише Politeka.net, знаменитість поділилася одкровеннями у своїх нових сторіз. Співачка записала звернення до скептиків в машині по дорозі на чергові зйомки.
На відео Полякова розповіла про те, як багато працює, що змушує її не висипатися ночами.
"Доброго ранку! Важке і непоказне життя народного артиста. Вчора об 11 вечора закінчився мій виступ. Якщо чесно, я так на ньому перенервувала, тому що пісня нова і зробили ми її за добу до виступу живим бендом...і я так перенервувала, що не спала сьогодні жодної секунди, можете собі уявити?", - розповіла артистка.
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Втім, безсонна ніч не скасовує її планів на сьогоднішній день.
Як розповіла Полякова, з ранку її нафарбували і зробили укладку, відразу після чого вона вирушила на нові зйомки.
"Тому скажіть мені, що життя артиста легка, і я буду сміятися голосно. Ха-ха-ха!", - додала співачка.
Нагадаємо, Полякова знайшла новий спосіб привернути до себе увагу.
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