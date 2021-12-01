Відома українська ведуча Катерина Осадча поділилася враженнями від перемоги Артура Логая та Анни Кареліної у фіналі шоу «Танці з зірками».

Як пише Politeka.net, Осадча, яка в минулих сезонах була ведучою шоу, поділилася своєю думкою про переможця в бекстейджі проект.

Вона зазначила, що судді в цьому фіналі були одноголосними. За словами Осадчої, сама вона дуже любить танці, і часто дивиться різні турніри. Проте ведуча залишається аматором, тому для неї важливо те, що всі судді відзначили прогрес актора Логая.

"Те, що кажуть судді – що саме Артур дуже виріс за проект, тому ця перемога абсолютно заслужена ... Хоча ми як дівчатка у фіналі вболівали за дівчину!", - зізналася ведуча.

Вона уточнила, що давно знайома зі спортсменкою Ольгою Харлан, яка боролася за перемогу в парі з Дмитром Дікусаром. За словами Осадчої, як ведуча "Світського життя" вона давно стежить за життям і кар'єрою спортсменки, тому для неї було цікаво за неї вболівати.

"Я тримала за неї кулаки, але срібло – це теж медаль", - підкреслила ведуча.

Нагадаємо, Юрій Горбунов і Осадча "втекли" на елітну вечірку, залишивши дітей.

Як повідомляла Politeka, Горбунов натякнув, що чекає від Осадчої ще одну дитину.

Також Politeka писала, що Горбунов розцвів поруч з Осадчою в сукні з розрізом до стегна.