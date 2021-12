Відома телеведуча Катя Осадча, яка нещодавно заінтригувала дорогим чином на зйомках і стрункою фігурою, покрасувалася на відпочинку в модному купальнику.

Катерина активно працює над новими проектами і при цьому почала знову часто подорожувати, показувати яскраві відео з курортів і розповідати про плани на майбутні роботи. Цього разу Осадча в короткому ролику засвітила відразу кілька цікавих локацій.

Зокрема, мова йде про новий і недавній відпочинок Осадчої, про який вона сама вирішила розповісти в Instagram. Причому зробила телеведуча це оригінально-відзняла на відео кращі моменти на відпочинку і те, як красується в чорному купальнику.

«У перший день зими гріюся відео з недавнього відрядження» - написала Осадча.

Шанувальники відповіли:

"Весна-літо🌺; Люблю літо. А ви красоточка 🥰 так треба вміти; Катя так тримати 👌ти супер 🙌 ми тебе дуже любимо. ❤️ Ти найкраща; літо❤️; Зиму звичайно. А влітку спека - - ні; You are very, very sexy !!!😍 ❤ ; Супер 🔥 👏 як Вам вдається, літати весь час , бути такою красивою і це 2 маленьких дитини? У чому секрет?; 😍а в нас холодно; Богиня.....❤️».

