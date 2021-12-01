Відомий комік і сценарист, колишній учасник шоу "Холостячка" Олександр Еллерт заговорив про нове романтичне шоу.

Як повідомляє Politeka.net, відомий український гуморист, лігасмішник і колишній учасник романтичного реаліті-шоу "Холостячка" Олександр Еллерт після розставання з Ксенією Мішиною знову заговорив про шоу для самотніх. Тільки, схоже сам він на нього не збирається, зате рекомендує своїм шанувальникам.

У своїх Instagram-сторіс Олександр опублікував відео, в якому розповів про кастинг в нове романтичне шоу.

"Сказали по всіх новинах та інтернет-порталах, що ця зима буде найхолоднішою за всю історію зим. А це означає, що подібну зиму не можна зустрічати на самоті. Телеканал ТЕТ відриває і оголошує кастинги в романтичне шоу перших побачень. Тому всі самотні серця, напишіть Серьозі Полуніну, всі подробиці і всю інформацію він вам із задоволенням надасть. Щоб ви побудували романтичні, а може бути і сімейні відносини", - розповів Еллерт в сторіс.

Нагадаємо, Еллерт показав, чим займається після остаточного розставання з Мішиною: "Які дурниці".

Як повідомляла Politeka, Еллерт збентежив змінами в зовнішності після точки у відносинах з "холостячкою" Мішиною: "Прям моє".

Також Politeka писала, що Еллерт з кільцем в руці викликав ажіотаж після перипетій з Мішиною: "Пара по крові".