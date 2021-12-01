Відома українська блогерка, переможниця "Холостяка" з Михайлом Заливако Анна Богдан розповіла, що їм довелося пережити під час подорожі.
Як пише Politeka.net, через ураган у Стамбулі виникли затримки рейсів, у тому числі з Києва. Анна і Михайло, які тільки вирушили в подорож, потрапили в цю халепу, в результаті чого їх дорога до місця призначення зайняла цілу добу. В Instagram красуня показала, якими змученими вони виглядали з Михайлом в кінці шляху.
"Всім привіт. Ми вже скучили за вами. Наш політ був дуже довгим і важким. У нас були затримки рейсів, 3 пересадки. І 24 години добиралися до нереально красивого місця", - зазначила Анна.
Вона також додала, що ці випробування коштували того. Судячи зі сторіс Михайла, парочка вирушила до Мексики.
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Відзначимо, що Богдан і Заливако дуже багато подорожують разом. Про свої пригоди вони розповідають підписникам.
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