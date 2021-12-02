Українська співачка Оля Полякова зводить з розуму своїми образами на шоу "Маска", сміливо експериментуючи з нарядами, перуками і макіяжем.

Так, 37-річна співачка другий рік поспіль виступає в якості зіркового детектива в найзагадковішому шоу країни "Маска", в якому їй доводиться разом з колегами Настею Каменських, Андрієм Данилком, Олегом Винником і Дзідзьо вгадувати, хто зі знаменитостей ховається в тому чи іншому костюмі.

Полякова епатує публіку яскравими образами, в яких з'являється з ефіру в ефір. У новому пості на офіційній сторінці проекту в Instagram опублікували кілька фото зі співачкою, запропонувавши користувачам вибрати кращий наряд, передає Politeka.net.

В обох випадках Оля позувала в міні-сукнях і оригінальних перуках. Один з нарядів був ніжно-рожевий, інший чорно-білий.

"Вау 😍 зірковий детектив Оля Полякова вражає ефектними нарядами глядачів гіпершоу Маска🔥. Який з образів артистки вам більше подобається? Пишіть в коментарях 👇 Дивіться найзагадковіше шоу країни в суботу, 4 грудня, о 21.00 на каналі "Україна"!", - йдеться в підписі.

Фанати "Маски" кинулися обговорювати зовнішність Полякової:

"Всі гарні, але 1 більше❤️❤️"

"Ніякий наряд"

"Перший варіант безумовно кажучи дуже красивий😍"

"Ка*єц, вона мене кумарить, приберіть її з екрану"

"1 дуже крутий😍 😍"

Раньше Оля Полякова з'явилася на "Масці" в образі американського поп-короля Майкла Джексона, примірявши чорну перуку. "Буквально повернулася з того світу", - коментувала вона.

Раніше повідомлялося, Оля Полякова і DZIDZIO раптово вирішили представити на шоу «Маска» свій союз: "вони щасливі»

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Politeka розповідала, Полякова осоромилася на"масці".