Новая жена Виктора Павлика Екатерина Репяхова призналась, как отреагировала бы, если бы певец поступил с ней так же, как и со своей бывшей супругой.
Как пишет Politeka.net, 27-летняя Екатерина Репяхова откровенно ответила на резкий вопрос.
Как известно, в свое время 55-летний Павлик изменил с ней своей бывшей жене Ларисе Созаевой. В тот период их сын Павел боролся с раком, а у самого певца возникли проблемы с алкоголем. Впоследствии Павлик и Репяхова поженились, и сейчас воспитывают сына Мишу, которому нет и полугода.
Репяховой в Инстаграм задали вопрос о том, что бы она сама делала, если бы сейчас Павлик снова запил и ушел от нее.
«Бумеранг же никто не отменял», - написал автор вопроса.
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На это девушка ответила довольно жестко.
«В моей жизни не наличие мужчины определяет счастье. Запить и уйти может и ВП (Виктор Павлик), и Коля, и Петя. Главное, что у меня есть я и то, как я прохожу трудности», - заявила Репяхова.
Она также не считает, что люди имеют право осуждать ее супруга.
«А что касается бумеранга, не совсем понимаю при чем здесь он. Виктор прожил длинную жизнь 56 лет. И так вышло, что когда он встречал последующих жен, был женат на предыдущих. Это его жизнь, его история, его судьба. И никто не вправе судить, правильно он живет или нет», - уверена Репяхова.
Стоит отметить, что девушка стала уже четвертой женой певца. От каждой из предыдущих у него есть по ребенку. Павел Павлик скончался от рака прошлым летом.
Напомним, молодая жена Павлика внезапно заговорила о втором ребенке.
Как сообщала Politeka, Павлик с молодой женой показали сына после визита к врачу.
Также Politeka писала, что измученная жена Виктора Павлика обратилась в полицию.