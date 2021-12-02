Головна героїня першого сезону шоу "Холостячка" Ксенія Мішина показала свого чарівного партнера по зйомках, який не зміг стримати теплих почуттів до актриси.

Як пише Politeka.net, знаменитість поділилася новими кадрами з роботи у своїх сторіз.

Зранку Мішина приїхала на зйомки. Судячи з ролей і костюмів, вона грає в якомусь проекті, заснованому на казці "Дивовижний чарівник з країни Оз".

Актриса виконує роль Еллі, у якої є своя собачка Тотошка. Спочатку Мішина показує саме її.

"Щоб ви знали, це моя нова партнерка по майданчику. Спеціально мені її купили в кадр, уявляєте!", - вигукує актриса, тискаючи собаку.

Потім Мішина показала ще одного свого напарника, одягненого в волохату шубу і перуку з довгим волоссям.

"Хочу вас познайомити з моїм партнером. Він грає злу Бастінду, а я - добру Еллі. Ось так", - вимовляє Мішина.

"І разом ми пара", - тут же додає її напарник і обіймає Мішину, після чого актриса починає реготати.

Відзначимо, що не так давно Мішина зізналася, що не збирається повертатися до переможця "Холостячки" Олександра Еллерта. Актриса підкреслила, що їх розставання було остаточним.

Нагадаємо, Ксенія Мішина покуражилася з відомим ведучим.

Як повідомляла Politeka, Мішина здивувала словами про остаточне розставання з Еллертом.

Також Politeka писала, що Мішина після розставання з Еллертом засвітилася біля розкішного авто.