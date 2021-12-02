Українська співачка Злата Огневич, яка стала героїнею другого сезону шоу "Холостячка", ошелешила українців своєю поведінкою у фіналі проекту, викликавши хвилю обурення.

Як пише Politeka.net, в Instagram телеканалу СТБ опублікували анонс фінального випуску шоу, в якому Злата Огневич повинна зробити свій вибір. На кадрах артистка цілувалася з одним з учасників проекту.

"Хто ж стане обранцем Злати? Не пропустіть грандіозний фінал романтичного реаліті країни "Холостячка", - відзначили в анонсі.

У коментарях під постом обурені глядачі залишили масу відгуків і навіть порівняли співачку з першою холостячкою Ксенією Мішиною.

"Для кого це шоу?", "Ой все ясно", "Да уж, скромниця Злата не та вже", "взагалі не цікаво дивитися, як пішов Макс", "я звичайно за Діму, але переможе Андрій", "Як Злата зголодніла", "Так, з ким тільки вона не цілувалася, Мішина себе вела скромніше", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Злата Огневич несподівано звернулася до Тарапата, якого вигнала з шоу: "Ти все знаєш...".

А ще Politeka повідомляла, що екс-залицяльників Злати Огневич запідозрили в романтичних стосунках.

Також Politeka писала, що Огневич перед фіналом "Холостячки" змінилася до невпізнання: "Чи легко спати тепер?".