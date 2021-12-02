Український продюсер Потап, який став тренером нового сезону шоу «Голос країни», розповів, кого братиме в свою команду та чого чекає від цього сезону проєкту.

Як пише Politeka.net, кадри з'явилися на сторінці «Голос країни» в Instagram.

«Я взагалі няшка», - каже Потап у відео.

Також у повідомленні йдеться про те, яких учасників Потап хоче бачити в своїй команді.

«Я — справжній майстер зі створення дуетів: «Потап и Настя» та «Время и Стекло» назавжди залишили слід у сучасній музиці. І цього сезону я налаштований шукати таланти, які зможуть стати новими героями сучасності — палаючих та охочих музикантів, які цікаво виглядають. Мені б хотілося, щоб цього сезону учасник з моєї команди досягнув максимуму», - сказано на сторінці «Голосу країни».

Пост активно комнтують. однак не всім сподобався новий склад тренерів. Як відомо, окрім Потапа це також Оля Полякова, Святослав Вакарук і Надя Дорофєєва.

«Круто що Потап, а ось дівчачий склад не дуже», «Класний тренер, якого багато хто чекав, адже з ним завжди весело. Ура, чекаємо новий сезон», «Капець просто, а не склад тренерів навіть і не дивитимуся», «Обожнюю Потапа», - пишуть користувачі мережі.

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