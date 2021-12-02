Популярная украинская телеведущая, звезда программы «Світське Життя» Катя Осадчая поделилась со своими поклонниками секретами ухода за волосами.

Как пишет Politeka.net, в Инстаграм Катя Осадчая опубликовала яркий снимок, на котором похвасталась своими роскошными длинными волосами. Телеведущая рассказала, как приводит себя в порядок без помощи стилистов.

«На съемках стилисты используют для моих причесок немало стайлинга, но в повседневной жизни я минималист :) Чтобы сделать объемную укладку беру только одно средство - пенку. Наношу на влажные волосы, а дальше только фен и плойку. Такие непринужденные локоны – моя любимая home-made прическа», - отметила Осадчая.

В комментариях ей оставили массу приятных слов и комплиментов.

«Лучшая», «Вы самая лучшая! И моя любимая ведущая», «У вас потрясающие волосы», «Катя, вы красавица», «Какая милая», «Мне так нравитесь вы без косметики», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Осадчая за кулисами танцевального шоу рассказала, почему победил именно Логай: "Хотя мы болели за...".

А еще Politeka сообщала, что Осадчая в черном купальнике засветилась на пляже: "Так надо уметь".

Также Politeka писала, что Осадчая попала в немилость после выхода "Світського Життя".