19-річний переможець вокальних шоу "Голос. Діти" і "Голос країни-10" Роман Сасанчин узаконив стосунки зі своєю 23-річною коханою, яка скоро народить йому доньку.

Про це Іванна повідомила у своєму Instagram, пише Politeka.net.

Іванна показала свідоцтво про шлюб.

«А знаєте, що це означає? Це означає, що ми тепер офіційно чоловік і дружина», - сказала вона.

Також в кадр потрапив і сам Роман Сасанчин.

«Який щасливий. Ого», - сказала Іванна.

Дівчина додала, що скоро змінить паспорт і тепер теж буде новити прізвище Сасанчин.

Зараз закохані живуть на Західній Україні поки в київській квартирі йде ремонт. Сім'я планує переїхати в столицю, коли малятко трохи підросте.

Нещодавно Роман Сасанчин розповідав, він з Іванною побував у лікаря, і, на щастя, все добре - дитина розміщена правильно і ніяких проблем немає, тому нема про що турбуватися.

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