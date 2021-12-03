Фаворит українців з проекту "Холостячка" Роман Свечкоренко повернувся на шоу до Злате Огневич, вирішив висловитися про серйозні помилки, про які тепер може пошкодувати.

За словами Свечкоренко, зазвичай люди самі приводять своїми діями до руйнування. Прикладають багато зусиль, лише для того, щоб не відчувати і закритися, в тому числі закривають і своє серце від оточуючих.

У Instagram також чоловік написав багато тексту: "і знаєте, рано чи пізно це виходить. І людина цьому радий, він радіє, торжествує.. А все тому, що немає болю. І людина думає "нарешті я став сильним, незалежним". У мене питання, а якою ціною далася ця незалежність і сила?» ,- пише чоловік.

Він помічає, що в світі зараз багато зла і жорсткості. Набагато простіше бути безсердечною купою органів, кісток, м'язів і шкіри. Жити в несвідомому, відволікатися на всіх і вся.

"Коли така людина залишається сама з собою, вона знову починає відчувати біль. Хтось починає цей біль заїдати, хтось запивати, хтось зовсім вживає речовини.... З однією єдиною метою, заглушити біль.

Хочу щоб ви знали одну важливу річ.. без серця і почуттів, немає сенсу в житті! Розумієте так? Немає щастя і радості. Немає навіть любові, просто тому що їй ніде бути. А ось, коли людина перестане глушити цей біль, стане ще гірше» - розповідає Свечкоренко.

Користувачі розсудили по-своєму:

"Так, правду глаголиш😢 сумно що мало хто зрозуміє суть висловленого; дуже здорово сказано. Все в точку ❤️🩹; серце не може не любити🙌❤️ви прям описали все те,що я зараз переживаю, так як то вчасно. Спасибі; дуже хороший пост і як же це вчасно 💔; Круто написано😢"»

Також в Instagram телеканалу СТБ опублікували анонс фінального випуску шоу, в якому Злата Огневич повинна зробити свій вибір. На кадрах артистка цілувалася з одним з учасників проекту.

"Хто ж стане обранцем Золотий? Не пропустіть грандіозний фінал романтичного реаліті країни» Холостячка", - відзначили в анонсі.

Нагадаємо, що Злата Огневич несподівано звернулася до Тарапата, якого вигнала з шоу: "Ти все знаєш...".

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