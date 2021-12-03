Фаворит украинцев с проекта "Холостячка" Роман Свечкоренко вернулся на шоу к Злате Огневич, решил высказаться о серьезных ошибках, о которых теперь может пожалеть.

По словам Свечкоренко, обычно люди сами приводят своими действиями к разрушению. Прикладывают много усилий, лишь для того, чтобы не чувствовать и закрыться, в том числе закрывают и свое сердце от окружающих.

В Инстаграм также мужчина написал много текста: «И знаете, рано или поздно это получается. И человек этому рад, он ликует, торжествует.. А все потому, что нет боли. И человек думает «наконец-то я стал сильным, независимым». У меня вопрос, а какой ценой далась эта независимость и сила?», - пишет мужчина.

Он подмечает, что в мире сейчас много зла и жесткости. Намного проще быть бессердечной грудой органов, костей, мышц и кожи. Жить в бессознательном, отвлекаться на всех и вся.

«Когда такой человек остаётся сам с собой, он опять начинает чувствовать боль. Кто-то начинает эту боль заедать, кто-то запивать, кто-то вовсе употребляет вещества…. С одной единственной целью, заглушить боль.

Хочу чтобы вы знали одну важную вещь.. без сердца и чувств, нет смысла в жизни! Понимаете да? Нет счастья и радости. Нет даже любви, просто потому что ей негде быть. А вот, когда человек перестанет глушить эту боль, станет ещё хуже» - рассказывает Свечкоренко.

Пользователи рассудили по-своему:

«Да, правду глаголишь😢 печально что мало кто поймет суть высказанного; Очень здорово сказано. Все в точку ❤️‍🩹; Сердце не может не любить🙌❤️Вы прям описали все то,что я сейчас переживаю, так как то вовремя. Спасибо; Очень хороший пост и как же это вовремя 💔; Круто написано😢».

Также в Инстаграм телеканала СТБ опубликовали анонс финального выпуска шоу, в котором Злата Огневич должна сделать свой выбор. На кадрах артистка целовалась с одним из участников проекта.

«Кто же станет избранником Златы? Не пропустите грандиозный финал романтического реалити страны «Холостячка», - отметили в анонсе.

Напомним, что Злата Огневич неожиданно обратилась к Тарапате, которого выгнала из шоу: "Ты все знаешь...".

А еще Politeka сообщала, что экс-ухажеров Златы Огневич заподозрили в романтических отношениях.

Также Politeka писала, что Огневич перед финалом «Холостячки» изменилась до неузнаваемости: "Легко ли спать теперь?".