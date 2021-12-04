Відома співачка Настя Каменських відповіла Андрію Данилко на шоу "Маска", сумує вона за дуетом з Потапом, в якому співала понад 10 років.

Як повідомляє Politeka.net, відома співачка Настя Каменських на шоу "Маска" відповіла на питання Андрія Данилка, чи сумує за дуетом з Потапом.

У шостому ефірі веселого і загадкового шоу "Маска" на сцену вийшов персонаж Джміль і виконав хіт колись популярного дуету "Потап і Настя" "На районі". Виступ з цією піснею став справжнім сюрпризом для зіркового детектива Насті Каменських. Однак, як виявилося, зірка вже зовсім забула слова власної пісні, яку в минулому сотні разів виконувала на сцені.

"Якщо чесно, я взагалі не пам'ятаю слів. Це було так давно", - зізналася Каменських своїм колегам.

В кінці випуску, коли Джмеля розсекретили і він виступав на біс, зіркові детективи не всиділи на своїх місцях і пішли в танок разом з учасником, а весь зал їм підспівував.

У цей час колега Насті Каменських Андрій Данилко запитав у співачки, а чи не сумує вона по дуету з Потапом, яких розпався у 2017 році. На це нинішня дружина Олексія Потапенка відповіла: "Ні. Цей чоловік у мене вдома. Ну, ностальгія є".

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