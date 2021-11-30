"Что за тренд такой"

Популярная певица Настя Каменских в новом видео решила показать поклонникам свою забавную привычку, которая заставляет ее выглядеть очень дерзко.

Как пишет Politeka.net, звезда поделилась милым коротким роликом в своем ТикТок.

Каменских любит баловать поклонников яркими кадрами из закулисья своих многочисленных съемок и выступлений. Однако, нередко артистка показывает себя и в обычной жизни. В новом видео певица решила показать одну из своих привычек, которая проявляется в самых разных ситуациях.

На кадрах Каменских появляется перед камерой в разных ситуациях: дома, в постели, в машине, на улице, в гардеробной комнате и на съемках. Певица пристально смотрит в камеру, а затем каждый раз закусывает нижнюю губу, слегка запрокидывая голову. Выглядит это движение одновременно дерзко и немного забавно.

Поклонники Каменских не смогли пройти мимо этих кадров.

«я первый лайкнул я фанат люблю твои песни», «Можно так же с верхней?», «У вас будет неправильный прикус. Будьте аккуратней», «они все прекрасны», «Что это за такой тренд хммм», «ты прекрасна», «Верхнюю слабо?», - пишут люди.

Напомним, Каменских вызвала восторг архивным кадром с экс-женой Позитива.

Как сообщала Politeka, Настя Каменских в чересчур коротком платье впечатлила танцами с молодым блогером.

Также Politeka писала, что Каменских после неожиданной смены имиджа стала похожей на султаншу.