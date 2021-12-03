Національна легенда України Софія Ротару, якій цього року виповнилося 74 роки, осідлала жеребця.

Як пише Politeka.net, 74-річна естрадна співачка Софія Ротару є легендою не тільки України, а й усього пострадянського простору. Артистка в 2021 році отримала звання Національної легенди України. Ротару не відстає від молодих артистів і веде сторінку в Instagram. Але артистка настільки популярна, що в мережі є і фан-сторінки зірки.

Так, на одному з профілів в Instagram з'явилося нове фото Софії Ротару. Зірка осідлала коня і гуляла в зимову погоду. Артистка посміхалася, а очі сховала за сонцезахисними окулярами.

"Доброго Зимового Ранку!

Нехай Виблискує Зірками Цей День,

І в душі нехай світиться радості вогонь.

Нехай Новий День Приверне Успіх,

Осяє Нехай Світ Ваш Веселий Сміх.

Чекають На Вас Свята Яскравих, Сонячних,

Квітучих Перемог!", - було написано під фото.

Фанати, включаючи саму Софію Ротару, поставили сотні лайків і написали коментарі:

"Чудова Софія", "Супер-супер-супер кадр", " яка краса. Наша Королева улюблена".

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