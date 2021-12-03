Известная украинская певица, солистка группы KAZKA и участница «Танцев со звездами» Александра Зарицкая рассказала о достижениях группы.

Как передает Politeka.net, в Инстаграм певица опубликовала кадры, сделанные на сцене. Девушка показала неподдельные эмоции радости, и рассмеялась, не став сдерживать себя. Фото получилось настолько эмоциональным, что поклонники буквально пришли в восторг.

«Наши #воспоминания2021. Декабрь – месяц подведения итогов, поэтому вспоминаем этот год серией ярких событий группы KAZKA. Одним из главных достижений этого года для нас стал 1 миллион на YouTube», - отметила Зарицкая.

В комментариях красотке оставили массу приятных слов.

«Не узнать», «Такая счастливая», «Очень талантливая, восхищаюсь», «Если это не любовь, то что?», «Поздравляю вас», «Какие вы молодцы», «Круто», - пишут пользователи сети.

Отметим, что Зарицкая во время участия в «Танцах со звездами» похудела на 20 кг. По словам звезды, кроме физических нагрузок она придерживалась диеты.

Напомним, что Александра Зарицкая заявила о возвращении на «Танці з зірками»: «Будет очень круто...».

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