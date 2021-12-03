Известная украинская певица, солистка группы KAZKA и участница «Танцев со звездами» Александра Зарицкая рассказала о достижениях группы.
Как передает Politeka.net, в Инстаграм певица опубликовала кадры, сделанные на сцене. Девушка показала неподдельные эмоции радости, и рассмеялась, не став сдерживать себя. Фото получилось настолько эмоциональным, что поклонники буквально пришли в восторг.
«Наши #воспоминания2021. Декабрь – месяц подведения итогов, поэтому вспоминаем этот год серией ярких событий группы KAZKA. Одним из главных достижений этого года для нас стал 1 миллион на YouTube», - отметила Зарицкая.
В комментариях красотке оставили массу приятных слов.
«Не узнать», «Такая счастливая», «Очень талантливая, восхищаюсь», «Если это не любовь, то что?», «Поздравляю вас», «Какие вы молодцы», «Круто», - пишут пользователи сети.
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Отметим, что Зарицкая во время участия в «Танцах со звездами» похудела на 20 кг. По словам звезды, кроме физических нагрузок она придерживалась диеты.
Напомним, что Александра Зарицкая заявила о возвращении на «Танці з зірками»: «Будет очень круто...».
Также Politeka сообщала, что Зарицкая в купальнике показала, как похудела на 20 кг: вид впечатляет.
А еще Politeka сообщала, что Зарицкая заговорила об Андрее Данилко: "Он просил у меня...".