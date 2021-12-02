Українська співачка Олександра Зарицька, яка є солісткою групи KAZKA, а нещодавно брала участь в шоу» Танці з зірками «і» Маска", похвалилася кадрами з відпочинку.
Як пише Politeka.net, Олександра Зарицька є успішною артисткою і фронвуменом групи KAZKA. В останньому сезоні "Танців з зірками" співачка увійшла в топ 5 пар.
За період участі в проекті Олександра Зарицька скинула 20 кілограмів. Як пояснила артистка, танці забирають багато сил і енергії, тому участь у проекті сильно позначилася на її фігурі.
Під час відпочинку артистка похвалилася схудлою фігурою.
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Олександра Зарицька похвалилася знімком, на якому відображена в білому відрядному купальнику і бандані. Співачка стояла в бурхливих морських хвилях.
Також співачка похвалилася пейзажем курорту, де відпочиває.
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