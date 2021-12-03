Колишня солістка групи "НеАнгели", українська співачка і актриса Слава Камінська вирішила спробувати себе в ролі ведучої, засвітившись на одному з телеканалів.

Як передає Politeka.net, в Instagram у Камінської з'явився анонс програми, ведучою якої вона буде. Анонс був стилізований під старі хіт-паради.

"Якщо що, я теж вмію трохи бути ведучою. Мої улюблені пісні - від 10 до 1 - на каналі @inrating.tv о 20:00 сьогодні", - підписала відео зірка.

У коментарях шанувальники стали жартувати над Славою, залишивши їй масу позитивних відгуків.

"На початку відео подумала, що образ і картинка прісні..але ні, на останній фразі все стало на свої місця) Слава Богу", "На вигляд картинка, як хіт парад 2000-них, може це стьоб, звичайно", «Слава Богу, час Слави», «Поза підлещування з глядачем не для вас точно. Вас би на трон і нога на ногу", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Камінська після скандалу зі Сміюхою стала ведучою: "Боже мій...".

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