Колишня солістка групи "НеАнгели", українська співачка і актриса Слава Камінська вирішила спробувати себе в ролі ведучої, засвітившись на одному з телеканалів.
Як передає Politeka.net, в Instagram у Камінської з'явився анонс програми, ведучою якої вона буде. Анонс був стилізований під старі хіт-паради.
"Якщо що, я теж вмію трохи бути ведучою. Мої улюблені пісні - від 10 до 1 - на каналі @inrating.tv о 20:00 сьогодні", - підписала відео зірка.
У коментарях шанувальники стали жартувати над Славою, залишивши їй масу позитивних відгуків.
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"На початку відео подумала, що образ і картинка прісні..але ні, на останній фразі все стало на свої місця) Слава Богу", "На вигляд картинка, як хіт парад 2000-них, може це стьоб, звичайно", «Слава Богу, час Слави», «Поза підлещування з глядачем не для вас точно. Вас би на трон і нога на ногу", - пишуть користувачі Мережі.
Нагадаємо, що Камінська після скандалу зі Сміюхою стала ведучою: "Боже мій...".
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