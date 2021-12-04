Українська прима-балерина, суддя шоу "Танці з зірками" Катерина Кухар викликала фурор цікавим фото з відомим гумористом з "Квартал 95" Олександром Пікаловим.
Так, 39-річна Кухар опублікувала свіже фото в своїх "сторіз" у Instagram, зроблене за лаштунками концерту "Вечірній квартал", передає Politeka.net.
Суддя "Танців з зірками" постала на знімку в балетній пачці, ніжна і повітряна. А ось Пікалов позував у спортивних шортах, футболці та кепці. Гуморист обійняв тендітну Кухар за талію і підняв руку вгору, як це зробила балерина.
"Я тут собі не дуже подобаюся, але Сашка вийшов гарно... 🙈😜", - підписала Катерина.
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Закулісні кадри зі зйомки "Вечірнього Кварталу" з'явилися й на сторінці самого шоу в Instagram. Примітно, що в концерті також брав участь чоловік Кухар, теж артист Академічного театру опери та балету України, Олександр Стоянов.
"Взагалі ми обожнюємо працювати з "Кварталом", ми обожнюємо працювати з публікою... Для нас це завжди свято: ми отримуємо гарний настрій - ми його даруємо!", - відповіла за двох Кухар.
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