Українська фехтувальниця, олімпійська чемпіонка та учасниця шоу "Танці з зірками» Ольга Харлан розповіла про знайомство зі своїм нинішнім коханим.

Ольга Харлан була одружена з українським шаблістом Дмитром Бойком з 2014 по 2018 рік, але дороги пари розійшлися, пише Politeka.net.

Зараз зірка спорту будує відносини з італійським шпажистом Луїджі Самеле. У новому інтерв'ю на Ютуб-каналі DOROTYE фехтувальниця розповіла про стосунки з коханим.

За словами Ольги Харлан, ім'я спортсмена завжди було у неї на слуху, але вона ніколи не могла подумати, що подобалася Луїджі.

Спортсменка розповіла, що в 2017 році у неї був складний період життя, коли шлюб з чоловіком тріщав через те, що вони не бачилися.

У той момент чемпіонка не фехтувала, але їздила на змагання, щоб просто розважитися. Під час однієї з таких поїздок, вони з Луїджі поспілкувалися. Наступного ранку Ольга Харлан зрозуміла, що відчуває симпатію до італійського спортсмена.

За словами спортсменки, їй сподобався Самеле тим, що він хороша людина і нетиповий італієць.

Однак тоді фехтувальниця була заміжня, хоча і відносини з чоловіком були вже в "підвішеному" стані, тому вона не могла дозволити собі прояв відкритої симпатії до іншого чоловіка.

"Коли пішла розмова про те, що ми вже розлучаємося з моїм колишнім чоловіком, то тоді Луїджі активізувався. У нас почалися відносини тільки тоді, коли з моїм колишнім чоловіком ми поговорили", - розповіла Ольга Харлан, додавши, що відносини з італійцем почалися через приблизно два місяці, і на той момент вона поки була в офіційному шлюбі.

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