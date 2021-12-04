Переможець другого сезону шоу "Холостячка" зі Златою Огневич, Андрій Задворний, жорстко висловився про своїх недоброзичливців і про те, чого йому коштувала участь у проекті.
Як пише Politeka.net, 32-річний підприємець з Києва поділився у своєму Instagram емоційним постом після фіналу проекту.
Напередодні українці дізналися, що співачка Злата Огневич вибрала у фіналі "Холостячки" саме Андрія. Її рішення здивувало багатьох, адже людям здавалося, що фаворитом був Дмитро Шевченко. Як результат, багато коментарів глядачів були негативними.
У своєму пості Задворний звернув увагу на те, що через проект йому довелося максимально відкритися перед численними незнайомими людьми.
"За минулі три місяці я познайомився з вами, показав себе, своє життя, розповів про складні і цікаві моменти мого минулого. Не соромився показати вам свої слабкі сторони і не намагався здаватися краще, ніж є насправді... Я впустив вас у свій будинок, познайомив зі своєю донькою, відкрив непрості стосунки з батьком", - розповів Андрій.
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Він подякував усім, хто підтримував і співпереживав йому протягом усього цього часу.
Однак, Задворний звернув увагу і на різку критику на свою адресу.
"Є ті, хто увійшов в мій будинок не знявши брудне взуття, заглянув в мою душу і перед відходом вирішив туди плюнути. Вам хочу сказати-коменти підвищують залученість", - підкреслив підприємець.
Українці тут же відреагували на його пост.
"Я дуже сподіваюся «що ви разом", "якщо було все щиро, то чекаємо фото і сторіс з Вашого весілля зі Златою", "нормально так відповів!", "блін, дуже гідно написано", "Просто шкода Діму. Злата так його вилизала на останньому побаченні. А потім сказала що любить вас", - пишуть люди.
Нагадаємо, "холостячка" Огневич провальним фіналом спровокувала серйозні суперечки.
Як повідомляла Politeka, екс-фаворит "Холостячки" Огневич розплакався у фіналі, Решетнику довелося втрутитися.
Також Politeka писала, що Злата Огневич зробила вирішальний вибір, хто переміг у "Холостячці 2".